Türkgücü Ulm verliert drei Punkte am grünen Tisch

Der Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga und den Aufstieg in die Landesliga ist plötzlich wieder völlig offen. Das Sportgericht hat am Pfingstwochenende den 3:1-Sieg von Türkgücü Ulm in Bermaringen am 12. Mai nämlich in eine 0:3-Niederlage umgewandelt. Der Grund: Türkcücü hatte gegen Bermaringen einen Spieler eingesetzt, der nicht spielberechtigt war. Die genaue Urteilsbegründung soll dieser Tage veröffentlicht werden. Der Tabellenführer hat damit jedenfalls zwei Spieltage vor dem Ende der Saison nur noch einen Punkt Vorsprung auf den TSV Neu-Ulm und zwei Punkte auf den SC Staig.

Der TSV Bermaringen wiederum rutscht durch die drei Punkte am grünen Tisch im Tabellenkeller über den Strich und schöpft dadurch neue Hoffnung im Abstiegskampf. (pim)