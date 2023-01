Noch ein Basketball-Brasilianer für Ratiopharm Ulm

Dass es mit der Verpflichtung von Bruno Caboclo geklappt hat, das liegt auch an dessen Landsmann Yago dos Santos.

Über viele Jahre hat Ratiopharm Ulm seine ausländischen Spieler vor allem in den USA rekrutiert, inzwischen hat sich der Fokus ein bisschen in Richtung Süden verschoben. Mittlerweile meldete der Basketball-Bundesligist wie erwartet auch offiziell die Verpflichtung von Bruno Caboclo. Er ist der bereits dritte Brasilianer in der Ulmer Mannschaft seit dem Sommer 2021.

Um den 2,06 Meter großen Nationalspieler haben sich die Ulmer schon vor mehreren Jahren zum ersten Mal und seither immer wieder bemüht. Geklappt hat es zunächst nie, der erste Brasilianer im Team war somit im Sommer 2021 Cristiano Felicio. Der hat sich dann bekanntlich schwer verletzt und nach einem Jahr verließ er die Ulmer wieder. Dafür ist seit Beginn dieser Spielzeit sein Landsmann Yago dos Santos Teil der Mannschaft und ihm hat es Ulm wohl auch ein Stück weit zu verdanken, dass jetzt endlich auch Caboclo dem Werben des Bundesligisten nachgab. Der kleine Spielmacher hat den Verein dem großen Center empfohlen, künftig werden die beiden brasilianischen Basketballer also in der Bundesliga ein Gespann bilden, das sich vermutlich bestens versteht und gut aufeinander abgestimmt ist.

In der Nationalmannschaft funktioniert es schließlich auch prima. Zuletzt haben Santos und Caboclo bei den Qualifikationsspielen zur WM 2023 zusammengespielt, der Center glänzte dabei mit 15 Punkten und 7,1 Rebounds im Schnitt. Schon seit 2017 läuft der inzwischen 27-jährige Brasilianer für sein Heimatland auf, so auch bei der Weltmeisterschaft in China 2019. Zudem hat Caboclo über sieben Jahre 105 Spiele in der NBA für die Toronto Raptors, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies und Houston Rockets gemacht, im Schnitt stand er dabei etwa zwölf Minuten lang auf dem Feld. Ein bisschen Europa-Erfahrung hat Caboclo zwei Monate lang im französischen Limoges gesammelt, zuletzt spielte er in Mexiko.

In Ulm bestand wegen der Verletzungen von Sagaba Konate, Philipp Herkenhoff und Nico Bretzel extremer Handlungsbedarf aus der Centerposition. Umso glücklicher ist Sportdirektor Thorsten Leibenath, dass es nun mit den Verpflichtung von Caboclo geklappt hat: „Er kann das Feld aufgrund seines guten Wurfes weit machen, gleichzeitig ist er auch in der Lage als klassischer Center in der Zone für Wirbel zu sorgen.“ Vorerst noch offen bleibt, ob der Brasilianer schon im nächsten Bundesligaspiel gegen Hamburg eingesetzt werden kann. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es, dass Caboclo ein Arbeitsvisum hat und bald in Ulm eintreffen wird. Das Spiel in der Hansestadt findet aber schon um 20.30 Uhr am Samstag statt.