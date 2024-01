Ulm

vor 16 Min.

Noch will Ratiopharm Ulm nicht nachrüsten

Plus Auch Herkenhoff fällt länger aus

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Dass sich jemand bei Ratiopharm Ulm derart deutlich zum Gesundheitszustand eines Spielers äußert, das ist eine große Ausnahme: Philipp Herkenhoff hat sich beim Spiel in Göttingen am vergangenen Samstag am Sprunggelenk wehgetan und wird ein paar Wochen lang ausfallen. Keine Auskunft gibt es dagegen wie üblich zur Art der Verletzung von Dakota Mathias, der jetzt auch schon seit einem Monat raus ist. Trainer Anton Gavel sagt lediglich: „Es bessert sich.“ Das vom Verein und vom Spieler eigentlich noch im alten Jahr erhoffte Comeback von Robin Christen verzögert sich ebenfalls. Somit stellt sich vor dem so gut wie ausverkauften Heimspiel in der Basketball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr) gegen Aufsteiger Vechta auch diese Frage: Wird der deutsche Meister personell nachrüsten? Die öffentliche Antwort: eher nein.

Trainer Gavel verweist auf die umfangreiche Nachwuchsarbeit, die in Ulm betrieben wird: „Die jungen Leute trainieren und spielen mit uns.“ Namentlich nennt er Spieler wie Maximilian Langenfeld oder Pacome Dadiet, die ja tatsächlich schon tolle Leistungen abgerufen haben. Man darf dennoch davon ausgehen, dass die Ulmer Verantwortlichen um Gavel, Sportdirektor Thorsten Leibenath und Geschäftsführer Thomas Stoll den Markt sehr genau im Auge haben – auch deswegen, weil es sowieso zu ihrem Job gehört. Wie schnell es im Zweifelsfall gehen kann, das weiß man in Ulm spätestens seit der vergangenen Saison, in der plötzlich ganz große Kaliber wie Brandon Paul und Bruno Caboclo hier aufgeschlagen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen