Ulm/Offenbach

18:00 Uhr

SSV Ulm 1846 Fußball will Offenbach den Zuschauer-Rekord nehmen

Es war richtig voll im Oktober im Stadion am Bieberer Berg. Offiziell wollten 7577 Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel gegen Ulm sehen. Am Sonntag sollen es noch mehr werden. Foto: Imago/Hartenfelser

Plus Das Hinspiel wollten offiziell 7577 Fans sehen, am Sonntag sollen es noch mehr werden. Wenn das nicht klappen sollte, dann liegt es am Anhang der Kickers.

Der Zuschauerrekord für diese Saison wurde im Hinspiel aufgestellt: Offiziell 7577 Besucherinnen und Besucher waren am 21. Oktober des vergangenen Jahres am Bieberer Berg bei der Regionalligapartie zwischen den Offenbacher Kickers und dem SSV Ulm 1846 Fußball zu Gast. Das Rückspiel am kommenden Sonntag (14 Uhr) wollen die Spatzen erstens natürlich gewinnen und zweitens wollen sie eine neue Bestmarke aufstellen. Bis Donnerstag wurden mehr als 5000 Tickets an den Fan gebracht. Es ist also spannend in Sachen Rekord. Wenn es nicht klappt, dann liegt das auch und vor allem am Anhang der Offenbacher Kickers.

Am Bieberer Berg ist Ernüchterung eingekehrt. Die Kickers haben als Tabellensechster mit bereits elf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ulm keine Chance mehr auf die Meisterschaft, entsprechend gering ist das Interesse an einer Reise nach Ulm. Der Offenbacher Fanbeauftragte Stefan Pölzl weiß von drei Bussen, die gechartert wurden: „Vielleicht wird noch ein vierter voll, aber insgesamt werden wohl nicht mehr als 200 oder 250 Leute kommen.“

