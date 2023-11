Ulm

Ohne Dakota Mathias fehlen bei Ratiopharm Ulm die Dreier

Plus Nach dem Sieg in Würzburg wartet auf die Ulmer Basketballer ein Eurocup-Spiel in Griechenland.

Natürlich ist das Kritik auf hohem Niveau, denn schließlich hat Ratiopharm Ulm am Sonntagabend mit 88:83 in Würzburg gewonnen und ist damit weiterhin Tabellenführer der Basketball-Bundesliga. Trotzdem merkte Trainer Anton Gavel mit Recht an: „Wenn man 40 Sekunden vor Schluss mit sechs Punkten vorne liegt, muss man sich schlauer anstellen.“ Neun Sekunden vor dem Ende war die Führung auf ein einziges Pünktchen geschrumpft und die Partie hätte durchaus noch kippen können. Etwas mager sind auch die nur sechs Ulmer Dreier im ganzen Spiel, aber für diese bescheidene Ausbeute gibt es zwei Erklärungen: Der beste Ulmer Distanzschütze Dakota Mathias fehlte gegen Würzburg wegen eines grippalen Infekts und der Wurf von Kapitän Tommy Klepeisz fällt in dieser Saison noch nicht so gut wie in der vergangenen Spielzeit.

Ratiopharm Ulm spielt in Thessaloniki

Am Mittwoch (19 Uhr) geht es für die Ulmer weiter mit dem wichtigen Spiel im Eurocup bei Aris Thessaloniki. Die Mannschaft aus der griechischen Hafenstadt liegt in der Tabelle der Gruppe B als Fünfter unmittelbar hinter dem Bundesligisten und nur sechs Teams kommen bekanntlich nach der Vorrunde weiter.

