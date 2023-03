Premiere in der Bezirksliga: Ex-Ulmer Florian Krebs trifft für den TSV Langenau

Am Wochenende hat Florian Krebs sein erstes Pflichtspieltor für den TSV Langenau erzielt. Auch von der Spatzen-Legende Dragan Trkulja gibt es Neuigkeiten.

Florian Krebs hat für den FC Heidenheim gespielt, vor allem aber war er viele Jahre lang Kapitän des SSV Ulm 1846 Fußball und stieg mit den Spatzen in die Regionalliga auf. Daneben ist der 1,93 Meter große Innenverteidiger ein begnadeter Stimmenimitator. Unvergessen ist sein Auftritt im Sportstudio des ZDF, bei dem er Franz Beckenbauer und Rainer Calmund nachahmte. Nach 133 Spielen und sieben Toren verließ Krebs im Sommer 2021 die Ulmer, aber so ganz ohne Fußball geht es halt doch nicht. Jetzt spielt Krebs in der Bezirksliga für den TSV Langenau.

Und er beweist dort, dass er auch im Amateurbereich nicht nur verteidigen, sondern auch Tore schießen kann. Beim 2:0-Sieg von Langenau gegen Offenhausen erzielte er seinen ersten Treffer für den neuen Verein. Für den Aufstieg wird es trotzdem nicht mehr reichen. Auf Srbija Ulm und den SC Staig auf den Tabellenplätzen eins und zwei hat Langenau bereits 15 und 14 Punkte Rückstand.

Neuigkeiten gibt es auch von einer der größten Ulmer Fußball-Legenden überhaupt: Presseberichten zufolge hört Dragan Trkulja zum Ende der Saison nach zweieinhalb Jahren als Trainer beim B-Kreisligisten VfL Bühl auf. Trkulja spielte in den Jahren 1992 bis 2002 für die Spatzen und feierte mit seiner Mannschaft den sensationellen Durchmarsch in die Bundesliga. Anschließend wechselte Trkulja zum FV Senden, wo er 2005 seine Karriere als aktiver Spieler beendete.