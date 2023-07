Ulm

07.07.2023

Ratiopharm Ulm feiert ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Jaka Lakovic

Plus Die Vorrunden-Gruppen im Eurocup sind ausgelost. Zum Verfahren gegen Karim Jallow haben sich jetzt die Basketball-Bundesliga und der Spieler selbst geäußert.

Von Pit Meier

Wie auch immer sich der Fall Karim Jallow weiter entwickelt, Ratiopharm Ulm bleibt in jedem Fall deutscher Meister im Basketball. Jens Staudenmayer, Prokurist der Basketball-Bundesliga (BBL), beruhigt all die Menschen, die befürchten, den Ulmern könnte ihr Sensationstitel wieder aberkannt werden: „Da muss sich niemand Sorgen machen.“

Grundsätzlich ist man bei der BBL wegen der Jallow-Geschichte ein bisschen angefressen. Über die Ermittlungen der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada) gegen den Nationalspieler wurde man nämlich in der Zentrale in Köln nicht informiert und hat erst zu Beginn dieser Woche aus der Presse davon erfahren. Der Grund dafür ist, dass Jallow als Nationalspieler und nicht als Bundesligaspieler gewissen Meldepflichten unterliegt, gegen die er dreimal innerhalb von zwölf Monaten verstoßen haben soll. Für die Nationalmannschaft ist aber nicht die BBL zuständig, sondern der Deutsche Basketball-Bund (DBB) und der ist somit auch Ansprechpartner der Nada. Staudenmayer sagt trotzdem: „Wenn wir als BBL über einen unserer Spieler nicht Bescheid wissen, dann gibt das kein gutes Bild ab. Am Ende könnte sogar der völlig falsche Eindruck entstehen, dass wir das Thema Doping nicht ernst nehmen.“

