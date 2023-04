Ulm

18:00 Uhr

Ratiopharm Ulm freut sich auf das Spiel im Eurocup

Plus Ulm spielt gegen den Heimatverein von Fedor Zugic und danach könnte es richtig stressig werden.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Stressig war das Programm von Ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga und im Eurocup jetzt schon, demnächst könnte es noch ein bisschen fordernder werden. Dann nämlich, wenn die Ulmer am Mittwoch (19.30 Uhr) ihr Heimspiel im Achtelfinale des internationalen Wettbewerbs gegen die Mannschaft aus der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica gewinnen.

In der Bundesliga stehen bis zum 7. Mai noch sieben Spiele an, die zwei letzten Wochen im April sind englische Wochen. Der Sieger im Eurocup soll sogar schon am 3. Mai feststehen, und es stellt sich die Frage, wann Ulm in einem eventuellen Viertelfinale, Halbfinale und Finale überhaupt spielen soll. Zumal der Bundesligist zwar gegen Podgorica Heimrecht hat, aber schon in der nächsten Runde müsste er auswärts antreten und das voraussichtlich in der türkischen Hauptstadt Ankara. Der Ulmer Trainer Anton Gavel macht sich darüber derzeit noch keinen Kopf: „Irgendwie wird man es organisieren.“ Die Erfahrungen aus der Vergangenheit vor allem mit Bayern München in den Play-offs der Euroleague lehren, dass im Zweifelsfall eher Spiele in der Bundesliga verschoben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen