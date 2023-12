Ulm

vor 19 Min.

Ratiopharm Ulm hat keinen Tag zu verschenken

Plus An Weihnachten steht für die Basketballer Bundesliga und Eurocup auf dem Programm. Trainer Gavel kritisiert Juan Nunez.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Das mit der staden Zeit war mal anders gemeint: Ratiopharm Ulm spielt am Freitag (18.30 Uhr) in der Basketball-Bundesliga gegen Heidelberg, am zweiten Weihnachtsfeiertag (19.30 Uhr) im Eurocup gegen Ankara und am darauf folgenden Freitag (20 Uhr) in der Bundesliga beim MBC. Trainer Anton Gavel sagt: „Es geht für uns auch darum, Energie zu finden. Wir haben seit Monaten keinen Tag zu verschenken.“ Eine Übungseinheit hat er auf den Heiligen Abend angesetzt und eine auf den ersten Feiertag – weil es anders halt nicht geht. Ein bisschen Zeit hofft Gavel an Weihnachten immerhin auch mit seiner Frau und den vier Kindern verbringen zu können, zumal der Stress nach dem Fest fast unvermindert weitergeht und die Belastung für die Ulmer noch größer ist als in der vergangenen Saison. In der hatten sie sich vorzeitig aus dem Pokal verabschiedet, in dieser Spielzeit sind sie noch in allen drei Wettbewerben beschäftigt.

Ratiopharm Ulm spielt gegen Heidelberg

Unter diesen Umständen will auch das Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Heidelberg mit voller Konzentration angegangen werden. Andernfalls kann so etwas gewaltig schiefgehen, die Spieler des deutschen Meisters haben das bei der Heimniederlage gegen Rostock erfahren. Philipp Herkenhoff weiß in etwa, wie der Gegner Heidelberg tickt. „Ich habe selbst schon für solche Mannschaften gespielt“, sagt der Ulmer 2,09-Meter-Mann: „Du hast nur ein Spiel pro Woche, du kämpfst gegen den Abstieg und du betrachtest jedes Spiel als Chance.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen