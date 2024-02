Ulm

vor 34 Min.

Ratiopharm Ulm hatte schon viel Spaß mit Alba Berlin

Ein Selfie zur Erinnerung an den Sieg in der Viertelfinal-Serie gegen Alba Berlin. In den Play-offs der vergangenen Saison hatte Ratiopharm Ulm einen Lauf. Foto: Horst Hörger

Plus Ratiopharm Ulm hat zuletzt oft gegen Berlin gewonnen. Aber vor dem Wiedersehen am Sonntag kommen beide Mannschaften auf dem Zahnfleisch daher.

Von Pit Meier

Eigentlich geht überhaupt nicht mehr in der Basketball-Bundesliga: Alba Berlin gegen Ratiopharm Ulm, der deutsche Meister der Jahre 2020 bis 2022 spielt am Sonntag um 17 Uhr gegen den eigenen Nachfolger. Tatsächlich treffen da aber eher zwei angeschlagene Schwergewichte aufeinander. Berlin und Ulm taumeln derzeit durch die Saison, obwohl – um ein weiteres Bild aus dem Boxsport zu bemühen – die zwölfte Runde noch längst nicht in Sicht ist.

Die Schwierigkeiten beider Mannschaften haben natürlich etwas mit Verletzungen zu tun, eine Rolle spielt sicher außerdem die jeweils hohe Belastung. Die ist bei Berlin noch etwas extremer als bei Ulm: Gleich zweimal mussten die Albatrosse in dieser Woche in der Euroleague ran und auch wenn sie am Dienstag gegen Piräus und am Donnerstag gegen Valencia verloren haben und als Vorletzter der Tabelle längst keine Chance mehr auf das Erreichen der Play-offs haben – anstrengend war es trotzdem. Zum Vergleich das ebenfalls ambitionierte Programm der Ulmer: am Mittwoch Eurocup, am Samstag mit dem Flieger in die Hauptstadt und von dort aus nicht etwa wieder nach Hause, sondern direkt weiter nach Frankreich zum nächsten Eurocup-Auftritt gegen Bourg en Bresse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen