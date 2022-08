Ratiopharm Ulm holt einen neuen Spieler

Matt Mobley hat schon früher in Deutschland gespielt. Ein anderer Basketballer hat endlich sein Visum.

Als Ratiopharm Ulm am Donnerstag der vergangenen Woche zum Medientraining geladen hatte, da war wenig los im Orange-Campus. Länderspiele, Verzögerungen bei der Visaerteilung – letztlich hatte der neue Trainer Anton Gavel mit Robin Christen und Josh Hawley nur zwei Neuzugänge des Basketball-Bundesligisten zur Verfügung. Besonders kompliziert war die Sache im Fall von Sagabe Konate. Der ist Bürger des von Militärputschen und gewalttätigen Unruhen erschütterten afrikanischen Staats Mali. Entsprechend lange musste Konate in einem Hotel in der Nähe der deutschen Botschaft in Chicago auf das Visum warten. Seit dem Ende der vergangenen Woche ist Konate endlich in Ulm, den medizinischen Check hat er auch schon absolviert.

Die Personalplanung des Basketball-Bundesligisten war damit noch nicht abgeschlossen. Am Montag meldeten die Ulmer den 27-jährigen Amerikaner Matt Mobley als weiteren Neuzugang. Der 1,93 Meter große Guard kommt vom spanischen Erstligisten Saragossa, aber man kennt ihn auch in Deutschland. In der Saison 2020/21 hat Mobley für Frankfurt gespielt und er war mit 20 Punkten im Schnitt zweitbester Werfer der Bundesliga. In Saragossa waren es gut zehn Punkte, drei Rebounds und 2,5 Korbvorlagen. Besonders sicher traf Mobley schon im College aus der Distanz, an seiner Universität hat er für diverse Dreierrekorde gesorgt.

Gavel freut sich über den Neuzugang: „Er kennt die Liga, die Teams und viele Spieler. Mit seinen offensiven Qualitäten wird er unserer jungen Mannschaft sicherlich helfen können. Er ist ein Spieler, der für sich und für die Mannschaft kreieren kann.“