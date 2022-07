Ratiopharm Ulm holt einen Spieler aus Mali

Wieder kein Amerikaner für eine Ausländerposition: Sagabe Konate ist ein Mann für die spektakulären Momente.

Drei von maximal sechs Ausländerpositionen hat Ratiopharm Ulm für die kommende Saison besetzt und keine von ihnen mit einem Amerikaner. Der immer noch erst 18 Jahre alte Fedor Zugic spielt auch in der kommenden Saison für den Basketball-Bundesligisten. Derzeit liefert Zugic bei der U20-Europameisterschaft ganz starke Leistungen ab und hat mit der Mannschaft von Montenegro das Halbfinale erreicht. Am Mittwoch meldeten die Ulmer die Verpflichtung des kleinen Brasilianers Yago Mateus Dos Santos und am Freitag die des 2,03 Meter großen und 25 Jahre alten malischen Nationalspielers Sagaba Konate. Wie Dos Santos hat auch er für zwei Jahre unterschrieben.

Konate hat zuletzt beim italienischen Erstligisten aus Triest für herausragende Statistiken unter den Körben gesorgt. Knapp neun Punkte und sechs Rebounds waren es in der Liga, 14 Zähler und zehn Rebounds sogar im Supercup. Zudem war er für Dunkings und andere spektakuläre Momente zuständig. Das spanische Saragossa und das griechische Thessaloniki waren seine vorherigen Stationen in Europa.

Der neue Ulmer Trainer Anton Gavel ist zuversichtlich, dass sich Konate auch sehr schnell an das Niveau im Eurocup gewöhnen wird. Allerdings gibt Gavel zu bedenken, dass es seine erste Saison mit einer derartigen Doppelbelastung ist. Sportdirektor Thorsten Leibenath dämpft deshalb auch die hohen Erwartungen: „Große Spieler müssen im Basketball besonders viel leisten: übers Feld von Grundlinie zu Grundlinie laufen, Blöcke stellen, Würfe blocken, rebounden und dann natürlich auch selbst Punkte machen. Für all das besitzt Sagaba beeindruckende Voraussetzungen. Andererseits ist er noch jung und sein bestes Basketballalter steht ihm noch bevor. Dennoch hat er bereits bewiesen, dass er Spielen seinem Stempel aufdrücken kann.“