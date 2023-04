Ulm

18:00 Uhr

Ratiopharm Ulm kann auch Schwergewichte ärgern

Plus Die Erinnerung an Bologna sollte Ulm vor dem Spiel im Basketball-Eurocup gegen Ankara Hoffnung machen.

Von Pit Meier

Im Viertelfinale des Basketball-Eurocups hat man es fast zwangsläufig mit einem großen Kaliber zu tun. Bei Ratiopharm Ulm weiß man das spätestens seit dem April des vergangenen Jahres. Damals war Virtus Bologna der Gegner, italienischer Meister und Erster der Serie A noch vor Mailand. Was man bei Ratiopharm Ulm allerdings außerdem weiß: Man ist nicht notwendigerweise chancenlos gegen ein europäisches Schwergewicht. Bologna rettete sich mit einem 10:0-Lauf in den letzten dreieinhalb Minuten zum 83:77-Sieg eben so über die Ziellinie, später gewann das italienische Starensemble den Wettbewerb und spielt deswegen in dieser Saison in der Königsklasse Euroleague. Der Ulmer Viertelfinal-gegner in dieser Saison hat einen nicht ganz so großen Namen, aber er dürfte ähnlich stark sein, und es gibt ein paar Parallelen zwischen Virtus Bologna und Turk Telekom Ankara.

Die Mannschaft aus der türkischen Hauptstadt ist Tabellenführer in der Türkei und liegt damit vor den Istanbuler Euroleague-Teilnehmern Fenerbahçe und Anadolu Efes. Mit dem 83:72-Sieg im Spitzenspiel gegen Fenerbahçe hat Ankara am vergangenen Sonntag noch einmal ein fettes Ausrufezeichen gesetzt. Der Ulmer Trainer Anton Gavel spricht mit Hochachtung von diesem Gegner: „Ein unglaublich gefährliches Team, das große Offensivpower besitzt und defensiv zu den besten des Wettbewerbs gehört. Das Spiel wird uns einiges abverlangen. Wir müssen an unser Maximum gehen, um dort bestehen zu können.“ Die sicherlich über 5000 Zuschauer und Zuschauerinnen in der Halle der 5,6-Millionen-Metropole werden zudem bestimmt mehr Alarm machen, als es die Kulisse am Sonntag in Braunschweig geschafft hat.

