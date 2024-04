Ratiopharm Ulm mit Trevion Williams gegen den MBC mit John Bryant

John Bryant war zu Ulmer Zeiten zweimal MVP der Basketball-Bundesliga. In dieser Saison könnte es sein Nachfolger Trevion Williams werden.

Der Fahrplan von Trainer Anton Gavel ist einfach und auf den ersten Blick ehrgeizig. Die Vorgabe des Trainers von Ratiopharm Ulm lautet: „Wir wollen im April alle Spiele gewinnen.“ Bisher hat das geklappt. Ulm hat Bamberg und Rostock geschlagen, die beiden noch ausstehenden Aufgaben in diesem Monat sind ebenfalls welche der lösbaren Kategorie: Das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den MBC ebenso wie das Auswärtsspiel am darauf folgenden Samstag in Crailsheim. Die Play-ins hat Ulm rechnerisch jetzt schon sicher erreicht, aber der Anspruch des deutschen Meisters im Basketball ist natürlich ein anderer und höherer. Also gilt: Fahrplan einhalten.

Wobei Ratiopharm Ulm bei vermeintlichen Pflichtaufgaben in dieser Saison auch schon übel gepatzt hat. Man denke an die 76:97-Heimklatsche gegen Tübingen Ende Januar. So etwas ist seitdem allerdings nicht mehr vorgekommen, die Mannschaft des deutschen Meisters wirkt inzwischen gefestigter und konstanter. Gavel erklärt das auch damit, dass die Doppelbelastung aus Bundesliga und Eurocup wegfällt.

Ratiopharm Ulm spielt gegen den MBC

Dass es sportlich ungemein spannend wird, das ist also gegen den MBC eher nicht zu erwarten. Dafür dürfen sich die Fans wieder einmal auf ein Wiedersehen mit John Bryant freuen. Mit dem Mann also, der in Ulm die wahrscheinlich beste Zeit seiner langen Karriere erlebt hat und 2012 und 2013 jeweils zum wertvollsten Spieler (MVP) der Bundesliga gewählt wurde. Für derartige Auszeichnungen kommt er inzwischen natürlich nicht mehr in Frage, der Koloss aus Kalifornien, der mit 36 Jahren im Spätherbst seiner Karriere für den Abstiegskandidaten MBC spielt.

Der vielleicht heißeste MVP-Kandidat in dieser Saison trägt das Ulmer Trikot, er heißt Trevion Williams und er spielt als Center auf der genau selben Position wie John Bryant. Auch sonst gibt es trotz einiger Unterschiede ein paar weitere Gemeinsamkeiten: Williams und Bryant beschränken sich nicht auf ihre ureigensten Aufgaben direkt unter dem Korb, sondern sie treffen recht hochprozentig auch ihre Würfe von draußen. Genau das macht es so schwierig, sie wirkungsvoll zu verteidigen.