Ratiopharm Ulm muss zum Derby nach Ludwigsburg

Die Fans in so ziemlich allen Mannschafts-Sportarten stellen es nach Derbysiegen gerne gesanglich fest: Die Nummer eins im Land sind wir... Die Anhängerschaft von Ratiopharm Ulm muss sich diese Behauptung seit geraumer Zeit verkneifen, denn als Nummer eins unter der Basketballvereinen in Baden-Württemberg haben sich die Ludwigsburger Riesen etabliert. In der aktuellen Bundesliga-Tabelle sind die Vierter und die Ulmer Zehnter und sogar, wenn die am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) auswärts das Derby gewinnen würden, dann wäre die Bilanz immer noch sehr eindeutig. Aktuell hat Ulm von den vergangenen sieben Spielen gegen Ludwigsburg nur eines gewonnen und zwar Anfang Januar dieses Jahres mit 78:66. Es folgten allerdings vier Niederlagen – eine im Rückspiel der regulären Saison und drei im Viertelfinale der Play-offs. Zweimal ging es dabei in die Verlängerung, den zum Weiterkommen nötigen dritten Sieg holte sich Ludwigsburg ohne Probleme mit 97:79. Bei dieser Gelegenheit beendete Per Günther bekanntlich seine lange Karriere und deswegen war das Ende Mai ungeachtet der klaren sportlichen Kräfteverhältnisse ein emotionaler Abend für die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Ratiopharm-Arena.

Ratiopharm Ulm bangt um die Play-offs

Per Günther ist weg, viele der anderen Hauptdarsteller auf beiden Seiten auch. Für die neu formierte Ulmer Mannschaft geht es nach der Viertelfinal-Abfuhr in den Play-offs der vergangenen Saison aktuell darum, überhaupt wieder einen Platz unter den Top-Acht der Tabelle zu erreichen. Deutlich leichter täten sich die Ulmer, wenn sie endlich mit einer eingespielten Mannschaft antreten könnten. Der Bundesligist lässt zwar wie immer wenig raus. Gemeldet wurde am Freitag immerhin in den sozialen Medien, dass Sagaba Konate am Knie operiert wurde und somit vermutlich für sehr lange Zeit ausfällt. Beim Eurocup-Spiel im rumänischen Cluj hat am Mittwoch auch noch Thomas Klepeisz gefehlt. Gewonnen hat Ulm ja trotzdem. Aber jetzt wartet als Gegner nicht ein schlechtes Eurocup-Team, sondern ein guter Bundesligist.