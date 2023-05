Ulm

Ratiopharm Ulm soll in den Play-offs Galligkeit zeigen

Der Ulmer Kapitän Tommy Klepeisz geht hier gegen den Berliner Jonas Mattisseck im Punktspiel Ende April mit guten Beispiel voran. So viel Einsatz will Trainer Anton Gavel auch in den Play-offs sehen. Foto: dpa

Plus Vor dem ersten Duell mit Alba Berlin schieben die Ulmer Spieler Zusatzschichten. Warum man trotz laufender Verträge vielleicht nicht alle von ihnen wiedersehen wird.

Thorsten Leibenath kann auf eigene Erfahrungen verweisen, wenn er sagt: „Es ist schon vorgekommen, dass der Siebte den Zweiten ausgeschaltet hat.“ Passiert ist das zum Beispiel in der Saison 2015/16, der heutige Sportdirektor von Ratiopharm Ulm war damals noch Trainer, und er führte seine Mannschaft mit 3:1-Siegen gegen Oldenburg ins Halbfinale der Play-offs der Basketball-Bundesliga. Aber natürlich weiß auch Leibenath: „Deutlich öfter ist der Zweite weitergekommen.“ In dieser Saison ist der Zweite auch noch Alba Berlin, der deutsche Meister der vergangenen drei Jahre. Vor dem ersten Spiel der Erstrunden-Serie am Sonntag (15 Uhr) in der Mercedes-Benz-Arena sind die Albatrosse bei einem großen Wettanbieter 5:1-Favorit gegen Ulm.

Es hätte ja gar nicht so viel gefehlt, und die Ulmer hätten sich diese Herkulesaufgabe erspart. Dazu hätten sie halt das letzte Hauptrundenspiel am vergangenen Sonntag in Bonn gewinnen müssen. Robin Christen war recht nah dran an T. J. Shorts, als der mit einem Schuss aus der Halbdistanz in letzter Sekunde zum 85:83 für Bonn traf und Ulm damit in die Serie gegen Berlin schickte. Jeder Besucher und jede Besucherin in der Halle wusste genau, wer diesen Wurf nehmen würde, zu verhindern war er trotzdem nicht. „Ich habe versucht, es ihm so schwer wie möglich zu machen“, sagt Christen: „Ich hätte es ihm gern noch ein bisschen schwerer gemacht.“ Jetzt bereiten er und seine Teamkollegen sich umso gewissenhafter auf die vermeintlich ungleichen Duelle mit einem der großen Meisterschaftsfavoriten vor. Am Donnerstag schoben die Ulmer Profis nach dem Training noch ein paar Zusatzschichten, als letzte gingen die beiden Kapitäne Robin Christen und Tommy Klepeisz aus der Halle.

