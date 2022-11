Ulm

Ratiopharm Ulm spielt in Litauen gegen ein ukrainisches Team

Plus Wenn keiner Heimrecht hat - dieses Spiel im Eurocup ist eines der besonderen Art.

Heimrecht hat am Mittwoch um 18 Uhr in der Zalgiris-Arena in der zweitgrößten litauischen Stadt Kaunas keine der beiden Mannschaften. Der Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm sowieso nicht, aber auch nicht der Gegner Prometey Slobozhanske. Der ist in der ukrainischen Stadt Kamianske daheim und er nimmt am Eurocup teil, obwohl im Kriegsgebiet natürlich nicht gespielt werden kann. Also weicht Prometey Slobozhanske aus, die beiden ersten „Heimspiele“ wurden in der lettischen Hauptstadt Riga ausgetragen.

