Ratiopharm Ulm trennt sich von Zugic und Konate

Ein junger Franzose rückt nach und es gibt Gerüchte um einen Nachfolger auf der Centerposition.

Ratiopharm Ulm trennt sich von Fedor Zugic und Sagaba Konate. Beide Spieler hatten zwar eigentlich noch laufende Verträge, aber der deutsche Meister machte von seiner Ausstiegsoption Gebrauch. Klauseln in den Arbeitspapieren gibt es im Basketball bekanntlich so gut wie immer.

Die Entscheidung ist allerdings in beiden Fällen nachvollziehbar. Fedor Zugic kam im Sommer 2021 im Alter von nur 17 Jahren nach Ulm und er galt damals als eines der größten europäischen Talente. Diesen Erwartungen wurde der junge Montenegriner allerdings insgesamt nicht gerecht. Zugic machte das eine oder andere gute Spiel, konstant starke Leistungen lieferte er nicht ab und eine Weiterentwicklung war von außen nicht erkennbar. Verletzungen und Krankheiten mögen dabei auch eine Rolle gespielt haben. Trotzdem legt man bei Ratiopharm Ulm Wert auf die Feststellung, dass diese Entscheidung nicht eine gegen Zugic ist, sondern eine für Pacome Dadiet. Der 17-jährige Franzose soll künftig fester Bestandteil der Bundesligamannschaft sein, damit belegt er einen Ausländerplatz. Der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath sagt zur Trennung von Zugic: „Es war es bereits in der abgelaufenen Spielzeit in unserer tief besetzten Mannschaft schwierig, ihm die Spielzeit zu gewähren, die ein Spieler mit seinen Ansprüchen benötigt. Nun ist es abzusehen, dass sich seine Situation durch die Hinzunahme von Pacome Dadiet nicht substanziell verbessern wird.“

Ratiopharm Ulm trennt sich von zwei Spielern

Sagaba Konate kam erst vor einem Jahr, er hat sich dann aber früh schwer verletzt und deswegen insgesamt nur vier Spiele für Ratiopharm Ulm gemacht. Zu den Play-offs wäre der 2,03 Meter große Mann aus Mali eigentlich wieder fit gewesen, aber es gab natürlich keinen Grund, einen Wechsel in der in dieser Phase optimal funktionierenden Ulmer Mannschaft vorzunehmen. An Bruno Caboclo wäre Konate auf der Centerposition wahrscheinlich sowieso nicht vorbei gekommen. Caboclo ist nun weg, Konate ist auch weg, jetzt ist Ulm laut Leibenath auf der Suche nach einem Spieler mit einem anderen Profil. Es soll ein Mann sein, der das Feld breit macht und nicht nur direkt in der Zone spielt. Ein Mann wie Trevion Williams? Der 22 Jahre alte und 2,08 Meter große Amerikaner spielt derzeit bei der NBA-Summerleague in Las Vegas für die Minnesota Timberwolves und wird vor Ort von Thomas Stoll beobachtet. Der Ulmer Geschäftsführer ergeht sich in den sozialen Netzwerken in Andeutungen, die auf Williams als neuen Ulmer Center hin deuten.

Wenn diese Verpflichtung realisiert wird, dann könnte es das nach den Abgängen von Caboclo, Konate und Zugic fast schon wieder sein mit den personellen Veränderungen bei Ratiopharm Ulm. Geklärt werden muss allerdings noch die Zukunft von Brandon Paul, der als einziger Spieler aus dem Kader der vergangenen Saison keinen weiter laufenden Vertrag hat. Eine ganz große Unbekannte in den Planungen ist außerdem die drohende Sperre für Karim Jallow. Gegen den Nationalspieler ermittelt bekanntlich die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada).