Ulm

vor 21 Min.

Ratiopharm Ulm und Braunschweig mit ähnlichen Sorgen

Plus Anton Gavel war einst Nachbar und sogar Trainer von Nils Mittmann. Jetzt feiern die beiden Basketball-Kumpels beim Spiel Ulm gegen Braunschweig ein Wiedersehen.

Von Pit Meier

Anton Gavel und Nils Mittmann sind Angehörige einer Basketball-Generation und sie waren damals in Jungingen praktisch Nachbarn. Außerdem war Gavel Trainer von Mittmann, als der noch in der Pro B für die Orange-Academy spielte – ein Umstand, den der mehr als fünf Jahre jüngere Gavel schmunzelnd erwähnt. „Wir sind immer noch Freunde“, betont der Mann, der inzwischen zum Cheftrainer des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm befördert wurde, während Mittmann jetzt Geschäftsführer und sportlicher Leiter der Braunschweiger Löwen ist. In den vergangenen Tagen gab es allerdings keinen Kontakt zwischen den beiden Kumpels. Schließlich spielt am Freitag (19 Uhr) Ulm gegen Braunschweig. Gavel und Mittmann hätten sich höchstens gegenseitig sagen können, dass sie dieses Spiel gewinnen müssen – und sie hätten sich von ihren jeweiligen Sorgen erzählen können.

