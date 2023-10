Ulm

Ratiopharm Ulm zeichnet Per Günther aus

Hinterher gestand er, dass er „Pipi in den Augen“ hatte. Per Günther nach seinem letzten Spiel mit seinen Söhnen, die in Ulm geboren wurden. Foto: Imago/Nordphoto/Hafner

Plus Per Günthers Abschied war eine sehr emotionale Angelegenheit, im Januar wird es ein bewegendes Wiedersehen geben. Und im Pokal darf man als Ulmer zumindest träumen.

Die Basketballfans in und um Ulm können nicht genug bekommen von diesen Gänsehautmomenten. Den größten haben sie am 16. Juni dieses Jahres erlebt. An dem Freitagabend, an dem Ratiopharm Ulm mit einem 74:70-Sieg gegen Bonn deutscher Meister wurde. Aber es gab noch mehr ergreifende Augenblicke in der Arena. Zum Beispiel bei den Top-Four-Turnieren um den Pokal 2014 und 2018, auch wenn es zum Titel für Ulm jeweils nicht gereicht hat. Mehr davon? Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Das Heimspiel im Eurocup am Dienstag (19.30 Uhr) gegen den litauischen Vertreter Panevezys ist natürlich reine Routine, aber am 17. und 18. Februar des kommenden Jahres könnte der Pokal zum dritten Mal in der Ratiopharm-Arena vergeben werden. Erste Bedingung: Ulm nimmt am 9. oder 10. Dezember die Viertelfinal-Hürde in Chemnitz.

Die Mannschaft aus Sachsen wurde dem deutschen Meister inzwischen als Gegner zugelost – eine anspruchsvolle, aber lösbare Aufgabe, wie der Ulmer 90:85-Sieg gegen Chemnitz am ersten Spieltag dieser Bundesliga-Saison beweist. Einer der vier Halbfinalisten wird dann das Top-Four ausrichten und weil träumen ja erlaubt ist, stelle man sich dieses Szenario vor: Deutscher Pokalsieg von Ratiopharm Ulm in eigener Halle in der Saison nach der deutschen Meisterschaft in eigener Halle ...

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

