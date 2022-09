Ulm/Recife

12.09.2022

Ein Spieler von Ratiopharm Ulm hat schon eine Medaille

Lokal Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kämpft bei der EM noch um Edelmetall,Yago Santos hat mit Brasilien bei der Amerika-Meisterschaft Silber geholt.

Von Pit Meier

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft träumt bei der Europameisterschaft von einer Medaille, mit Griechenland um den NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo muss sie dafür allerdings am Dienstag im Viertelfinale einen mächtigen Brocken aus dem Weg räumen. Ein Spieler von Ratiopharm Ulm hat bereits Silber um den Hals hängen: Yago Santos verlor in Recife mit Brasilien das Finale der Amerika-Meisterschaft gegen Argentinien mit 73:75. Es wäre also durchaus noch mehr möglich gewesen für den erst 23 Jahre alten und nur etwa 1,75 Meter großen Mann, der insgesamt ein Riesenturnier spielte.

