„Finals 2027“: Sport-Großveranstaltung kommt wohl nicht nach Ulm

Das Format gilt als eine Art Schaufenster für die Sportarten, die sich sonst eher an den Rand gedrängt fühlen. 2019 wurden in Berlin erstmals „Die Finals“ ausgetragen, ein Multisport-Event mit deutschen Meisterschaften in mittlerweile fast 20 verschiedenen Sportarten – von Boxen und Bogenschießen über Fechten, Faustball und Leichtathletik bis hin zu Trampolin, Triathlon und Turnen. Alles an einem Wochenende, an einem Ort oder in einer Region. Das Konzept kam überragend an, die übertragenen Sender ARD und ZDF hatten starke TV-Quoten, die Sportarten einen großen Zuschauerzuspruch in Berlin. 2021, 2022 und 2023 folgten weitere Auflagen. Heuer ist Dresden als Austragungsort dran. Für 2027 war bis zuletzt zusammen mit Stuttgart auch Ulm im Spiel. Die Macher hatten große Pläne, im und ums Donaustadion sollten die Leichtathletik- und Triathlon-Wettbewerbe ausgetragen werden. Doch jetzt gab es eine Absage aus dem Rathaus. Zum einen aus Kostengründen, zum anderen wegen des anstehenden Umbaus des Donaustadions.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis