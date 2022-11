Ulm

Selbstvertrauen trotz Pokalaus beim SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Das Ulmer Pokalaus war sportlich und auch finanziell eine bittere Enttäuschung. Trainer Thomas Wörle ist trotzdem von den Qualitäten seiner Mannschaft überzeugt.

Thomas Wörle war hör- und sichtbar um Normalität bemüht nach dem überraschenden Pokalaus des SSV Ulm 1846 Fußball im Elfmeterschießen gegen den klassentieferen Oberligisten Neckarsulm an Allerheiligen. „Ich werde das nicht zu einem eigenen Thema machen“, sagte der Trainer vor dem Punktspiel seiner Mannschaft in der Regionalliga beim VfB Stuttgart II am Samstag um 14 Uhr: „Ich sehe nämlich gar kein Thema.“ Also Krönchen richten, weiter machen? Wörle stimmt ausdrücklich zu.

