So läuft das mit den Karten fürs Top-Four mit Ratiopharm Ulm

Der erste Titel im Basketball wird schon Mitte Februar vergeben. Zuvor wartet auf Ratiopharm Ulm unter anderem ein Heimspiel gegen Braunschweig

Was für das letzte Spiel im alten Jahr beim MBC galt, das gilt auch für das erste Spiel im neuen Jahr: Ratiopharm Ulm muss am Dienstag (20 Uhr) gegen Braunschweig hellwach und konzentriert sein, sonst könnte es für den deutschen Meister eine unliebsame Überraschung geben. Die Ratiopharm-Arena ist übrigens bereits ausverkauft.

Ebenso wie der MBC hat auch Braunschweig in dieser Saison schon mehrere Ausrufezeichen gesetzt. Vor allem beim 83:81-Heimsieg gegen die Bayern Anfang November, aber auch mit weiteren Erfolgen gegen Bonn und Ludwigsburg. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft des deutschen WM-Helden Dennis Schröder unter anderem gegen Tübingen verloren. Es wird also im Heimspiel am Dienstag wohl in erster Linie auf die Ulmer selbst ankommen. Von einem hohen Sieg wie am Freitag gegen den MBC bis zu einer unliebsamen Überraschung scheint vieles möglich zu sein.

Ratiopharm Ulm spielt gegen Braunschweig

Eine Ulmer Filiale ist Braunschweig zwar inzwischen nicht mehr, aber es gibt bei den Niedersachsen schon noch ein paar Protagonisten mit einer bedeutenden Ulmer Vergangenheit: Etwa den spanischen Trainer Jesus Ramirez, langjähriger Assistent von Thorsten Leibenath in Ulm. Oder den sportlichen Leiter Nils Mittmann, früher Führungsspieler in Ulm und Weißenhorn.

Der erste Titel des Jahres wird bereits am 16. und 17. Februar in München vergeben, Ulm ist beim Top-Four des deutschen Pokals dabei und spielt im Halbfinale am Samstagabend gegen Alba Berlin. Zuvor trifft Bayern München am Nachmittag auf Bamberg. Es sind also alle Meister der vergangenen 14 Jahre bei diesem Turnier dabei, entsprechend groß ist das Interesse der Fans. Für die Anhänger und Anhängerinnen von Ratiopharm Ulm sind 650 Plätze in einem eigenen Block reserviert, der Verein informiert jetzt über den Vergabe-Modus: Die Tickets gibt es zunächst exklusiv beim Sonderverkauf im Fanshop am Orange-Campus. Das Ulmer Ticketteam ist Montag den 8., Dienstag den 9. und Donnerstag den 11. Januar jeweils von 15 bis 20 Uhr vor Ort. Sollten danach noch Karten übrig sein, dann gibt es auch Tickets beim Bundesliga-Heimspiel am 13. Januar gegen Vechta in der Ratiopharm-Arena. Und wenn bis zum 19. Januar immer noch nicht alle Plätze vergeben sind, dann gehen die restlichen Karten ab dem 20. Januar über die Homepage des FC Bayern Basketball in den freien Verkauf . Tickets zum Normalpreis außerhalb des Ulmer Blocks können bereits ab Mittwoch, den 3. Januar im Ticketshop der Bayern gebucht werden.

Der Ulmer Fanclub Fan-Attack organisiert eine Anreise mit dem Bus zum Halbfinalspiel gegen Alba Berlin am Samstag, 17. Februar. Wenn Ulm das Endspiel erreicht, dann fährt am Sonntag noch einmal ein Bus. Hintergrund ist die Tatsache, dass das Turnier für die beiden Halbfinal-Verlierer beendet ist. Das sowieso immer schon ungeliebte Spiel um Platz drei gibt es nicht mehr, am Sonntag steigt nur noch das Finale. Die Anfangszeiten aller drei Partien des Final-Wochenendes stehen bisher noch nicht fest.