SSV Ulm 1846 Fußball spielt fast immer am Samstagnachmittag

Die Ulmer Drittliga-Spiele bis Mitte März sind zeitgenau angesetzt. Die Vorbereitung auf die Restsaison beginnt bereits am kommenden Dienstag.

Das ist Fußball fast wie früher zumindest für die Anhängerschaft des SSV Ulm 1846 Fußball. Der DFB hat inzwischen die Spieltage 22 bis 30 der Dritten Liga zeitgenau angesetzt und die Spatzen kicken mit zwei Ausnahmen immer am Samstagnachmittag. Lediglich die Partie bei Arminia Bielefeld wird am Mittwoch, 24. Januar um 19 Uhr ausgetragen und das Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Sonntag, 10. März um 19.30 Uhr. Die exakten Termine:

22. Spieltag: Arminia Bielefeld – Ulm (Mi. 24. Januar, 19 Uhr).

23. Spieltag: Ulm – MSV Duisburg (Sa. 27. Januar, 14 Uhr).

24. Spieltag: VfB Lübeck – Ulm (Sa. 3. Februar (14. Uhr).

25. Spieltag: Ulm – Waldhof Mannheim (Sa. 10. Februar 14 Uhr).

26. Spieltag: Rot-Weiß Essen – Ulm (Sa. 27. Februar 14 Uhr).

27. Spieltag: Ulm – FC Ingolstadt (Sa. 24. Februar 14 Uhr).

28. Spieltag: 1860 München – Ulm (Sa. 2. März 14 Uhr).

29. Spieltag: Ulm – SV Sandhausen (So. 10. März 19.30 Uhr).

30. Spieltag: Dynamo Dresden – Ulm (Sa. 16. März 14 Uhr).

Die Vorbereitung auf das Restprogramm in der Dritten Liga beginnt für die Ulmer bereits am 2. Januar, ihr erstes Punktspiel im neuen Jahr bestreiten die Spatzen am Sonntag, 21. Januar um 16.30 Uhr in Aalen gegen die SpVgg Unterhaching. (AZ, pim)