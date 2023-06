Ulm

08.06.2023

Thomas Wörle bleibt Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Felix Higl kehrt zurück zu den Spatzen, mit Thomas Wörle gibt es fast zwei Wochen noch dem Ende der Saison endlich auch eine Einigung. Worum es in den Gesprächen mit ihm ging.

Einen Trainer für die dritte Liga hat der SSV Ulm 1846 Fußball jetzt und es ist erwartungsgemäß der alte, dazu meldet der Aufsteiger den ersten Neuzugang und auch der ist ein alter Bekannter: Felix Higl wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück zu den Spatzen. Somit kehrt der 26-Jährige nach zwei Jahren an die Donau zurück und wird künftig wieder das Ulmer Trikot tragen.

In 69 Spielen für den VfL Osnabrück erzielte der Stürmer acht Tore und bereitete sieben Treffer vor. Im ersten Jahr an der Bremer Brücke bestritt Felix Higl 36 von 38 möglichen Partien in der dritten Liga. Beim SSV Ulm 1846 Fußball ging der 1,94 Meter große Higl bereits von Winter 2019 bis Sommer 2021 auf Torejagd und bestritt 84 Partien in denen ihm 43 Treffer und zwölf Vorlagen gelangen. Dreimal gewann er mit den Spatzen den WFV-Pokal. Higl hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben.

