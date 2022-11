Ulm

14.11.2022

Timo Boll lockt die Tischtennisfans in die Halle

Plus Fast 1000 Zuschauer wollen am Kuhberg die deutsche Tischtennis-Legende sehen. Die führt Borussia Düsseldorf zu einem klaren Sieg gegen den TTC Neu-Ulm.

Von Willi Baur

Rekordmeister Borussia Düsseldorf war am Sonntagabend im Spitzenspiel der Tischtennis-Bundesliga auch vom TTC Neu-Ulm nicht zu stoppen. Die ohne ihren Europameister Dang Qiu angetretenen Gäste setzten sich beim bisherigen Tabellenzweiten mit einem glatten 3:0-Erfolg durch und feierten damit den sechsten Sieg in Folge. Vor der tollen Kulisse von knapp 1000 Fans in der Ulmer Kuhberghalle konnte das TTC-Trio nur in der Anfangsphase mithalten – wobei die Neu-Ulmer ihrerseits im Gegensatz zur Partie in der Champions-League am Nachmittag auf die Weltstars Truls Moregardh und Dimitrij Ovtcharov verzichteten. Neben dem Taiwanesen Lin Yun-Ju spielten gegen Düsseldorf zwei junge Russen.

