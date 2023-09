Ulm

Titelverteidigung ist für die Spieler von Ratiopharm Ulm eine Ehre

Plus Ratiopharm Ulm startet als deutscher Meister in die Saison der Basketball-Bundesliga. Kapitän Tommy Klepeisz weiß, was auf ihn und seine Teamkollegen jetzt zukommt.

Tommy Klepeisz weiß genau, was ihn und seine Teamkollegen schon im ersten Saisonspiel der Basketball-Bundesliga am Mittwoch (20 Uhr) gegen Chemnitz und in allen der folgenden Partien erwartet. „Die wollen alle unser Shirt“, sagt der Kapitän des deutschen Meisters Ratiopharm Ulm. Wie man darauf idealerweise reagiert? „Wir müssen ihnen zeigen, warum wir die Trikots mit einem Stern drauf tragen.“

Und das anders als in der vergangenen Spielzeit am besten von Anfang an. Die Vorbereitung auf die Meistersaison war geprägt von Verletzungen und Problemen mit den Visa der ausländischen Spieler, prompt startete Ratiopharm Ulm mit vier Niederlagen. Trainer Anton Gavel sagt im Rückblick: „Die ersten Spiele haben quasi noch zur Vorbereitung gehört.“ Diesmal ist die Situation nicht ganz so schwierig, aber einfach ist sie auch nicht. Gavel ist „semi-zufrieden“. Die Einschränkungen haben eine Menge mit der Position des Spielmachers zu tun. Juan Nunez hat für Spanien bei der Weltmeisterschaft gespielt und hat nur einen Teil der Vorbereitung mitgemacht. Aber er war immerhin auch schon in der Vorsaison dabei und er kennt die Ulmer Systeme. Georginho muss viel mehr lernen. Der Brasilianer hat wie berichtet noch am Sonntag beim Interkontinental-Cup in Singapur gespielt. Wann er in Ulm ankommen wird? „Bald“, sagt Gavel, ohne sich dazu näher auszulassen. Man möchte den Gegner im Unklaren darüber lassen, ob Georginho am Mittwoch überhaupt Teil der Ulmer Mannschaft ist.

