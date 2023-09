Ulm/Tokio

Ein Gürtel fehlt dem Kickbox-Weltmeister aus Ulm noch

Der Ulmer Kerim Jemai hat als Welt- und Europameister in der Kickbox-Disziplin K-1 schon viele Gürtel gewonnen. Den wichtigsten will er sich jetzt in Japan sichern. Foto: Horst Hörger

Plus Kickboxer Kerim Jemai kämpft beim weltweit wichtigsten Turnier in Japan. Vorher spricht er über Angst und Mitleid im Ring – und darüber, wie seine Freundin zu diesem Sport steht.

Der Ulmer Kickboxer Kerim Jemai ist Weltmeister von zwei Verbänden und vielfacher Europameister, er hat in seiner Karriere noch keinen einzigen Kampf verloren. Eigentlich hat er in seiner Disziplin K-1 also alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Fast alles. Als erst zweiter Deutscher in der 30-jährigen Geschichte dieser Veranstaltung wurde der 30-jährige Ulmer Superschwergewichtler nach Japan zum K-1-World-Grand- Prix eingeladen. Dieses Turnier gilt als eine Art Wimbledon des Kampfsports, am Sonntag kämpfen die acht besten Kickboxer der Welt in der 18.000 Menschen fassenden Yokohama-Arena um den wichtigsten Gürtel in diesem Sport.

Am Abend vor dem Abflug nach Tokio sitzt Jemai zusammen mit seinem Trainer Zahir Tahunic noch ganz entspannt in der Sonne vor dem Performance-Shop von Sport Sohn in Neu-Ulm und beantwortet die Fragen der Presse. Der Weltmeister erfüllt keines der üblichen Kampfsport-Klischees. Jemai ist höflich, freundlich, charmant, witzig und er formuliert intelligente Sätze zu oft schwierigen Themen. Hat er zum Beispiel Angst, bevor er in einen Ring steigt, in dem sich anschließend in einer der härtesten Kampfsport-Disziplinen zwei Männer mit Fäusten, Füßen und Knien traktieren? „Ich würde es nicht Angst nennen, sondern eher Respekt. Aber natürlich bin ich auch nur ein Mensch.“ Hatte er schon einmal Mitleid mit einem Gegner? Diese Antwort klingt dann schon eher nach einem selbstbewussten Kampfsportler. „Wer zu mir in den Ring steigt, der muss wissen, was er tut“, sagt Jemai. Aber er sagt es mit einem Schmunzeln.

