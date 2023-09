Frühes Aus in Tokio für den Ulmer Kickboxer Kerim Jemai

Der K-1-World-Grand- Prix in Tokio war für den Ulmer Kickboxer Kerim Jemai eine wertvolle, aber unerwartet kurze Erfahrung. Der bis dahin ungeschlagene Weltmeister verlor schon seinen ersten Kampf gegen der Iraner Sina Karimian, damit war das Turnier für ihn beendet.

Kickboxer Kerim Jemai scheidet in Tokio früh aus

Jemais Trainer Zahir Tahunic klagte hinterher über die unsportliche Gangart des Gegners: Ständiges Lamentieren und als unrühmlicher Höhepunkt ein Tiefschlag in der zweiten Runde, der beim bis dahin stark kämpfenden Ulmer Wirkung zeigte. „Unser Konzept war damit irgendwie dahin“, sagte Tahunic. Nach einem Treffer am Kopf in der dritten Runde wurde Jemai dann ausgezählt. Trotzdem war sein Trainer nicht unzufrieden mit dem Trip nach Japan: „Wir haben auf diesem Niveau sehr viel dazu gelernt.“ Das Turnier gewann übrigens der chinesische Außenseiter Liu Ce.