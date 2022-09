Ulm

06:00 Uhr

Torhüter Ortag hält beim SSV Ulm 1846 Fußball den Rekord fest

Ein sicherer Rückhalt: Christian Ortag hat in dieser Saison erst zwei Gegentreffer kassiert – so wenige wie kein anderer Torhüter in der Regionalliga Südwest.

Von Pit Meier

Beide Seiten können Bestmarken für sich reklamieren, wenn am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga Südwest die TSG Hoffenheim II und der SSV Ulm 1846 Fußball aufeinandertreffen. Die Bundesliga-Reserve aus dem Kraichgau hat in den ersten vier Saisonspielen zwölf Tore erzielt – da konnte bis zum Freitagabend nur Homburg mithalten. Aber Hoffenheim hat auch schon zwölf Gegentreffer kassiert, was wiederum in der Liga ein Negativrekord ist. Die bisher stabilste Abwehr stellt Ulm, Torhüter Christian Ortag musste den Ball erst zweimal aus dem eigenen Netz holen. Beide Male am vergangenen Sonntag beim 2:2 gegen Wormatia Worms.

