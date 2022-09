Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball hat Defensive in den Genen

Bei den Gegentoren ist Ulm einsame Spitze - und sogar die Bayern haben in der Bundesliga schon mehr kassiert.

Thomas Wörle hat in seiner aktiven Zeit auf der Position sechs gespielt, das Defensiv-Gen trägt der Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball also in sich. Somit ist es wenig verwunderlich, dass die fast schon absurde Bestmarke seiner Mannschaft ihm ausnehmend gut gefällt: Sieben Spiele in der Regionalliga Südwest, drei Gegentore. Zum Vergleich: Bei Bayern München hat es in der Bundesliga in sechs Spielen fünfmal eingeschlagen. Der Vergleich zwischen den beiden vermeintlich ungleichen Mannschaften macht durchaus Sinn, die Ulmer sind so etwas wie die Bayern der Regionalliga. Wörle sagt: „Wir haben uns Respekt erarbeitet. Jede Mannschaft will unbedingt dem ungeschlagenen Tabellenführer die erste Niederlage beibringen.“ Mit dem entsprechenden Ehrgeiz wird vermutlich auch der Aufsteiger Freiberg am Sonntag (Spielbeginn 14 Uhr) im Donaustadion antreten.

Die Mannschaft aus der 15.000-Einwohner-Stadt am Neckar ist zwar seit vier Partien sieglos. Aber: Spiele gegen Spitzenteams, die kann Freiberg. In der Saisonbilanz steht ein 2:0 gegen Homburg und ein 2:2 gegen Offenbach. Wörle stellt nüchtern fest: „Noch keine der starken Mannschaften hat es geschafft, Freiberg zu schlagen.“ Stammtorhüter des Gegners ist übrigens Niclas Heimann – also der Mann, der noch in der vergangenen Saison bei den Ulmern zwischen den Pfosten stand. Rege Kontakte zu den ehemaligen Ulmer Teamkollegen gibt es immer noch, Wörle geht davon aus, dass vor dem Wiedersehen am Sonntag ein paar möglicherweise auch flapsige Nachrichten hin und her geschrieben werden: „So genau will ich das gar nicht wissen, aber es stört mich auch nicht. Fußballspieler sind doch auch Menschen.“

Bereits am Samstag wird in der Regionalliga übrigens das Spitzenspiel zwischen den potenziellen Ulmer Titelkonkurrenten Kickers Offenbach und Homburg ausgetragen. Die Frage nach seinem Wunschergebnis kann und will Thomas Wörle nicht beantworten: „Wir schauen auf uns. So lange wir konzentriert bleiben und unsere Spiele gewinnen, muss es uns nicht interessieren, was die anderen Mannschaften machen.“ Das klingt dann doch schon sehr nach der Mia-san-mia-Mentalität des FC Bayern München.