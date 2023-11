Ulm

vor 48 Min.

Trevion Williams von Ratiopharm Ulm: Ein gefragter Mann

Plus Es scheint nichts zu geben, was er nicht kann. Gegen Bonn war Trevion Williams bester Werfer, Rebounder und Passgeber bei Ulm. Also ein Aufbauspieler im Körper eines Centers.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Es war eine Szene Mitte des dritten Viertels beim Spiel zwischen Ratiopharm Ulm und Bonn, die Basketball-Laien ebenso wie die Fachwelt begeistert hat: Trevion Williams steht mit dem Rücken zum Korb an der Dreierlinie und wartet genau so lange, bis sein Mannschaftskamerad in die ideale Position gelaufen ist. Ein Zuckerpass von Williams über den eigenen Kopf zu L. J. Figueroa und der hat keine Mühe mehr, zum 68:51 zu vollenden. Es scheint nichts in diesem Sport zu geben, was dieser Trevion Williams nicht kann.

Geholt wurde der Mann aus Chicago als Center, die entsprechenden Kernkompetenzen hat er sowieso, obwohl er mit einer Körpergröße von 2,06 Metern nicht zu den Hünen auf dieser Position gehört. Williams greift sich im Schnitt etwa sieben Rebounds pro Spiel und macht 14 Punkte – die meisten davon aus der Nah- und Mitteldistanz, aber beileibe nicht alle. Er hat in dieser Saison auch schon zehn Dreier mit einer Quote von 40 Prozent getroffen, außerdem steuert er pro Spiel fast fünf Korbvorlagen bei. Ganz krass war es beim Ulmer Sieg gegen Bonn am vergangenen Sonntag: Williams war bei Punkten (20), Rebounds (6) und Assists (8) jeweils bester Spieler seiner Mannschaft. Man könnte von einem Spielmacher im Körper eines Centers sprechen oder von einer Eier legenden Wollmilchsau des Basketballs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen