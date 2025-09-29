Klare Kräfteverhältnisse? Am Mittwoch trifft Ulm auf Aufsteiger Schweinfurt

So kann es weitergehen für Moritz Glasbrenner. Der Interimstrainer des SSV Ulm 1846 Fußball ist in dieser Funktion noch ungeschlagen – und will das freilich auch noch so lange wie möglich bleiben. Zwei Spiele ist der 35-Jährige noch im Amt, dann wollen die Spatzen eine langfristige Lösung für die Nachfolge des freigestellten Robert Lechleiter präsentieren. Die nächste Aufgabe für Glasbrenner und Co. wartet am Mittwochabend. Dann ist ab 19 Uhr der 1. FC Schweinfurt 05 zu Gast im Donaustadion.

Das Personal: Es wird spannend, wie Moritz Glasbrenner seine Mannschaft am Mittwochabend aufstellt. Denn zuletzt präsentierten sich die meisten seiner Spieler hochmotiviert und engagiert. Gegen Hoffenheim beispielsweise rückte Dennis Chessa wieder in die Startelf, der zuletzt gegen Regensburg gar nicht zum Zug gekommen war. Der 32-Jährige zahlte das Vertrauen in seine Person zurück, erzielte den Ulmer Ausgleichstreffer und bekam hinterher viel Lob von Glasbrenner. Der sagte über Chessa: „Er ist ein überragender Spieler, der uns sehr viel weiterhelfen kann. Er ist taktisch intelligent, das Tor macht er sehr gut. Ab der ersten Minute hat er hohe Bereitschaft gezeigt.“ Allzugroße personelle Sorgen haben die Spatzen derzeit nicht, mit Johannes Reichert, Marcel Wenig und Dominik Martinovic allerdings gleich drei Langzeitverletzte, die mit Kreuzbandriss ausfallen. „Das ist fast schon surreal“, meint SSV-Geschäftsführer Markus Thiele.

Der SSV Ulm 1846 Fußball sammelt Sympathiepunkte bei seinen Fans

Die Ausgangslage: Der SSV Ulm 1846 Fußball sammelt aktuell wieder Sympathiepunkte bei den Fans. Die mutige Spielweise kommt gut an – und ist obendrein erfolgreich. „Die Jungs haben alles reingeworfen“, meinte der Interimstrainer nach dem 1:1 in Hoffenheim. Auch von Geschäftsführer Thiele gab es positive Worte. Er sagte: „Es war eine stabile, kämpferische Leistung. Darauf lässt sich aufbauen.“ Gegen den 1. FC Schweinfurt sind die Rollen am Mittwoch aber anders verteilt als zuletzt in Hoffenheim: Die Spatzen sind gegen den Aufsteiger aus Unterfranken klarer Favorit. Alles andere als der dritte Heimsieg der Saison wäre nicht nur eine herbe Enttäuschung, sondern auch ein Rückschlag in der Entwicklung der Mannschaft unter Glasbrenner.

Vom 1. FC Schweinfurt 05 kommt eine Kampfansage

Der Gegner: Richtig in Fahrt gekommen ist der 1. FC Schweinfurt noch nicht. Als Meister der Regionalliga Bayern aufgestiegen, ziert die Mannschaft das Tabellenende, hat mit erst fünf erzielten Toren die schwächste Offensive und mit bereits 20 Gegentreffern die löchrigste Abwehr der 3. Liga. Zuletzt gab es eine 1:5-Heimklatsche gegen Alemannia Aachen. Doch Achtung: Den einzigen Sieg der laufenden Runde holten sich die Schweinfurter beim 3:2 in Ingolstadt auswärts. Die Ulmer wissen daher, dass auch diese vermeintliche Pflichtaufgabe kein Selbstläufer wird. Zumal Schweinfurts Trainer Viktor Kleinhenz eine Kampfansage macht: „Wir haben am Mittwoch gegen Ulm schon wieder die Chance, die Pleite vergessen zu machen. Das ist das Gute an einer englischen Woche.“

Die Fans: Die Ulmer haben das Spiel unter das Motto „Afterwork im Donaustadion“ gestellt. Tickets gibt es online im SSV-Ticketshop sowie an den Tageskassen an der Haupt- und Gegentribüne. Diese öffnen 90 Minuten vor Spielbeginn. Der Verein rechnet mit etwa 8.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.