Ulmer Leichtathletinnen freuen sich auf ihr Heimspiel

Lokal Sieben Starterinnen und Starter vom SSV Ulm 1846 sind bei der Nachwuchsmeisterschaft der Leichtathleten im Donaustadion dabei, unter ihnen Leni Schmid und Melike Simsek. Was sich die Mädchen vorgenommen haben.

Von Stefan Kümmritz

Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Altersklassen U20 und U18 im Ulmer Donaustadion wird am kommenden Wochenende drei Tage lang Hochbetrieb herrschen. Am Freitag fällt mit dem 400-Meter-Lauf der männlichen U18 der Startschuss zu den Titelkämpfen, der letzte Wettbewerb ist auf 20.55 Uhr angesetzt. Am Samstag geht es um 10 Uhr los, das Programm endet mit dem 1500-Meter-Lauf der weiblichen U20 um 20 Uhr. Am Sonntag sind die Wettkämpfe von 10 bis 16.30 Uhr angesetzt. Mit am Start sind neben Stabhochspringerin Dana Aehle vom TSV Neu-Ulm auch Athleten und Athletinnen des Ausrichters SSV Ulm 1846. Sieben haben sich qualifiziert, ob auch alle starten können, ist wegen Verletzungen und Krankheiten fraglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

