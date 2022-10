Was macht die erste Niederlage mit dem SSV Ulm 1846 Fußball?

Beim Tabellenführer der Regionalliga geht man mit der ersten Niederlage gelassen um.Fußballspieler sind halt keine Soziologen und die meisten sind auch keine Sensibelchen.

Soziologen reden vermutlich schon länger so, inzwischen wird die Formulierung auch fachfremd und inflationär benutzt: Irgend etwas macht immer etwas mit irgend jemandem. Wenn es morgens regnet, dann macht das etwas mit mir, wenn er ein Knöllchen wegen Falschparkens kriegt, dann macht das etwas mit dem Kumpel. Fußballer sind mehrheitlich keine Sensibelchen und Soziologen sind sie auch nicht. Was also macht die 1:3-Niederlage in Offenbach – die erste überhaupt in dieser Saison – mit den Spielern des SSV Ulm 1846 Fußball? Und macht sie überhaupt etwas mit ihnen?

So ein bisschen schon, das gibt ihr Trainer Thomas Wörle offen zu. „Dieses Gefühl der Unbesiegbarkeit, das gibt einem eine Menge.“ Andererseits: „Wir wussten immer, dass die Serie früher oder später endet und das wird auch nicht die einzige Niederlage in dieser Saison bleiben.“ Zudem haben die Ulmer ja nicht nur seiner Einschätzung nach gut gespielt. Daraus folgt: Arg viel macht die Niederlage wiederum auch nicht mit ihnen. Wörle formuliert das natürlich in der Art eines Fußballtrainers und nicht in der eines Soziologen: „Wir müssen und können damit leben.“

Zumal die vermeintlichen oder tatsächlichen Titelkonkurrenten froh wären, wenn die Statistik für sie nur eine Niederlage ausweisen würde. Homburg verliert gerade gefühlt ständig, Steinbach hat am vergangenen Wochenende in Kassel auch verloren. Es ist manchmal gar nicht so leicht auszumachen, wer dem Tabellenführer Ulm am ehesten gefährlich werden könnte. Vielleicht sind es ja doch die Offenbacher. Aber möglicherweise verlieren die am Samstag in Steinbach und vielleicht macht das ja etwas mit ihnen. Dass die Ulmer zeitgleich um 14 Uhr ihr Heimspiel gegen Astoria Walldorf verlieren, das ist deutlich unwahrscheinlicher – auch wenn Thomas Wörle darauf verweist, dass die Mannschaft aus der 15.000-Einwohner-Stadt südlich von Heidelberg derzeit einen richtigen Lauf hat. Walldorf hat keines der vergangenen drei Spiele verloren und zwei davon gewonnen: Das gegen den VfB Stuttgart mit 1:0 und das gegen Schlusslicht Koblenz am vergangenen Dienstag sogar mit 5:0. Trotzdem spielt im Donaustadion immer noch die Mannschaft, die mit fünf Punkten Vorsprung Tabellenführer ist, gegen die Nummer zwölf der Rangliste.

Die Ulmer ihrerseits haben ebenfalls am Dienstag gegen den Landesligisten Laupheim getestet und mit 4:0 gewonnen. Die Treffer erzielten vor der Pause Bastian Allgaier (5.) und Tobias Rühle (31.), der an diesem Abend die Kapitänsbinde trug. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Christoph Maier, den Schlusspunkt setzte U19-Spieler Jonathan Kratz in der 67. Minute.