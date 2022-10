Was Trainer Anton Gavel am Spiel von Ratiopharm Ulm gefallen hat

Plus Dem Trainer fällt da beim Göttingen-Spiel nur ein Aspekt ein. Gegen Aufsteiger Rostock sollte jetzt ein Sieg her.

Zugegeben, die Frage an Anton Gavel war ein bisschen gemein: Ob ihm denn irgend etwas am Spiel seiner Mannschaft gefallen habe bei der Heimniederlage gegen Göttingen. Die Antwort des Trainers des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm kam aber wie aus der Pistole geschossen: Ja, und zwar die Offensive im ersten Viertel. Aber Gavel gestand sofort ein: „Das ist der einzige Aspekt, mit dem man zufrieden sein kann.“