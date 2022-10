Ulm

18:00 Uhr

Was wollen die Fans – und was will Ratiopharm Ulm?

Plus Ratiopharm Ulm fördert den Basketball-Nachwuchs, die zahlenden Zuschauer und Zuschauerinnen erwarten für ihr Geld Erfolge.

Von Pit Meier

Drei Spiele in der Bundesliga und drei Niederlagen, zwei davon gegen die bestenfalls mittelmäßigen Mannschaften Rostock und Göttingen. Am Sonntag das Pokalaus ebenfalls gegen Göttingen. Hat also Ratiopharm Ulm einen schlimmen Fehlstart in die Saison hingelegt, ist das sogar eine Krise? Oder gibt es ein grandioses Missverständnis zwischen der Chefetage des Basketball-Bundesligisten und großen Teilen seiner Anhängerschaft? In den sozialen Netzwerken wird genau darüber lebhaft diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

