vor 26 Min.

Wieder ein Spielabbruch im Fußball: DFB bestätigt traurigen Trend

Immer häufiger werden Fußballspiele abgebrochen - auch in der Region.

Plus In der Kreisliga B Donau kam es beim Spiel Croatia Ulm und VfL Bühl wieder zu einem Spielabbruch. Der Deutsche Fußball-Bund veröffentlicht jetzt alarmierende Zahlen.

Von Stephan Schöttl

Die traurige Serie der Spielabbrüche auf den Fußballplätzen in der Region rund um Ulm nimmt einfach kein Ende. Auch am vergangenen Wochenende wurde wieder ein Fall gemeldet, zugetragen hat er sich in der Kreisliga B Donau. Zwischen Croatia Ulm und dem VfL Bühl stand es 2:2, als Schiedsrichter Erol Bektas die Partie nach 74 Minuten vorzeitig beendete. Die Schilderungen der betroffenen Vereine gehen auseinander.

