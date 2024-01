Ulm

06:00 Uhr

Wieder einmal ein Wiedersehen für Ratiopharm Ulm

Plus Fünf ausländische Spieler haben Ratiopharm Ulm nach der Meisterschaft verlassen. Fedor Zugic wechselte innerhalb der Bundesliga zum Samstag-Gegner Göttingen.

Von Pit Meier

Nach der deutschen Sensationsmeisterschaft von Ratiopharm Ulm verabschiedeten sich fünf ausländische Profis. Zwei von ihnen, nämlich die Brasilianer Yago dos Santos und Bruno Caboclo, haben sich definitiv sportlich und finanziell verbessert. Sie spielen inzwischen für die Belgrader Euroleague-Vereine Roter Stern und Partizan. Bei zwei anderen sind Zweifel angebracht. Brandon Paul hat bei Podgorica unterschrieben, die Mannschaft aus der montenegrinischen Hauptstadt hat im Eurocup gegen Ulm klar mit 67:84 verloren, der Kampf um den Einzug ins Achtelfinale ist für sie eine Zitterpartie. Josh Hawley ging zunächst zum unbekannten französischen Verein Blois Basket, in dieser Woche zog er weiter zur mittelmäßigen israelischen Mannschaft Bnei Herzliya. Für Paul und Hawley ist zu hoffen, dass sie bei ihren neuen Arbeitgebern wenigstens gut verdienen. Fedor Zugic wiederum wechselte innerhalb der deutschen Basketball-Bundesliga. Mit ihm gibt es für die Ulmer am Samstag (18.30 Uhr) beim Auswärtsspiel in Göttingen also ein Wiedersehen.

Ratiopharm Ulm spielt in Göttingen

Zugic ist der einzige Spieler aus dem Quintett der Ehemaligen, dessen Verlust die Ulmer gut verkraften konnten. Vermutlich sollte er gar nicht unbedingt gehalten werden. Als der junge Montenegriner im Sommer 2021 kam, da galt er als eines der größten Talente im europäischen Basketball und als ein Kandidat für die NBA. Bestätigen konnte Zugic diese Einschätzung selten. Ab und zu hat er mal ein starkes Spiel raus gehauen und natürlich ist auch er mit Ulm deutscher Meister geworden. Dazu beigetragen hat er aber lediglich 4,4 Punkte im Schnitt. In Göttingen sind es aktuell neun Zähler, doch Zugic spielt beim Abstiegskandidaten aus Niedersachsen auch mehr als 21 Minuten pro Partie und damit deutlich länger als in Ulm. Göttingen ist also auch mit Zugic normalerweise keine Mannschaft, die den deutschen Meister in Verlegenheit bringen kann.

