05.07.2023

Wiedersehen mit Karim Jallow ist plötzlich fraglich

Plus Der Basketballprofi von Ratiopharm Ulm hat eben erst um zwei Jahre verlängert, jetzt droht ihm eine ebenso lange Sperre. Was genau die Anti-Doping-Agentur ihm vorwirft.

Von Pit Meier

In den sozialen Netzwerken wird das Thema unter dem Titel „die Causa Karim Jallow“ diskutiert. Dem Nationalspieler des deutschen Basketballmeisters Ratiopharm Ulm droht, wie berichtet, eine ein- bis zweijährige Sperre, weil er innerhalb von zwölf Monaten dreimal gegen Melde- und Kontrollauflagen verstoßen haben soll. Das bestätigte die Nationale Anti-Doping Agentur (Nada) bereits am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion, inzwischen hat die Nada zudem mitgeteilt, dass nicht absehbar ist, bis wann die wohl schon seit längerer Zeit laufenden Ermittlungen abgeschlossen sind. Ratiopharm Ulm ließ mitteilen, dass man über keine offiziellen Informationen vonseiten der Nada oder des Verbands verfüge, eine Stellungnahme wurde dennoch für den Mittwoch angekündigt. Bis Redaktionsschluss hatte sich der Verein allerdings nicht geäußert.

Was genau wird Jallow eigentlich vorgeworfen? Von deutschen Nationalspielern in allen Sportarten wird verlangt, dass sie ihren Aufenthaltsort über eine App mitteilen und täglich innerhalb eines 60-minütigen Zeitfensters für eine mögliche und unangekündigte Dopingkontrolle verfügbar sind. Bei Jallow hat das offensichtlich dreimal nicht geklappt, die Nada spricht bei derartigen Versäumnissen von Strikes. Nach drei dieser Strikes wird ein Disziplinarverfahren wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen eingeleitet. Zum Strafmaß steht in den Bestimmungen der Nada: „...das in der Regel zu einer Sperre von zwei Jahren mit der Möglichkeit der Herabsetzung der Sperre je nach Grad des Verschuldens der Athletin oder des Athleten führen kann. Die Sperre beträgt jedoch mindestens ein Jahr.“ Dem betroffenen Sportler – in diesem Fall Karim Jallow – wird im Zuge des Disziplinarverfahrens aber die Möglichkeit eingeräumt, Entschuldigungen vorzubringen. Details zu den Vorwürfen gegen den Ulmer Nationalspieler nennt die Nada mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht. Vorstellbar wären schließlich mehrere Szenarien: Jallow könnte etwa keinen Aufenthaltsort gemeldet haben oder aber am angegebenen Aufenthaltsort nicht anzutreffen gewesen sein. Die lange Dauer des Verfahrens lässt jedenfalls vermuten, dass die Angelegenheit kompliziert ist.

