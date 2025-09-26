„Wie die erste große Klausur“: So will Ulm die schwere Aufgabe in Hoffenheim meistern

Als Moritz Glasbrenner am vergangenen Wochenende in der Pressekonferenz nach dem Heimsieg gegen Jahn Regensburg gefragt worden war, ob er sich bereits mit der TSG Hoffenheim II, also dem nächsten Gegner der Spatzen beschäftigt habe, meinte der Interimstrainer des SSV Ulm 1846 Fußball: „Ich habe mich bislang selbst mit dem morgigen Tag noch nicht beschäftigt.“ Inzwischen ist klar: Er wird die Rolle noch einige Zeit innehaben. In einem Interview, das auf der Vereinshomepage des SSV erschienen ist, sagt Geschäftsführer Markus Thiele: „Unser momentaner Fahrplan sieht vor, dass er bis zum Ingolstadt-Spiel verantwortlicher Trainer ist und wir mit einem neuen Trainer in die Länderspielpause gehen.“ Gegen Ingolstadt spielen die Ulmer am Samstag, 4. Oktober. Die Verantwortlichen bei den Spatzen wollen sich demnach bewusst Zeit lassen, einen neuen Chefcoach zu finden. „Genauigkeit geht vor Geschwindigkeit“, wird Thiele weiter zitiert. Glasbrenner ist also auch am Sonntag (16.30 Uhr) in Hoffenheim der Verantwortliche am Spielfeldrand.

Das Personal: Die nächste bittere Nachricht hat die Spatzen während der Woche ereilt: Bei Marcel Wenig, der sich im Spiel in Saarbrücken am Knie verletzt hatte, wurde mittlerweile ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Nach Johannes Reichert und Dominik Martinovic ist er damit bereits der dritte Ulmer Spieler, der in dieser Saison mit einer Verletzung dieser Art lange ausfällt. Passen muss am Sonntag zudem Lukas Mazagg, ihn schmerzt eine Bauchmuskelverletzung. Auch Ensar Aksakal fehlt weiterhin.

Moritz Glasbrenner warnt vor „hoher individueller Qualität“ des Gegners

Die Ausgangslage: Moritz Glasbrenner hat einen schönen Vergleich für seine Situation parat: „Es fühlt sich an, als wäre man erst vor einer Woche eingeschult worden und hätte jetzt direkt die erste große Klausur.“ Sprich: Die Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim II ist für ihn und seine Mannschaft eine sehr große Herausforderung. Einfach ist es nicht für den 35-Jährigen, der weiß, dass er nur eine Übergangslösung ist, bis ein neuer Chefcoach gefunden wurde. Er sagt aber auch: „Wir wollen in der Kürze der Zeit so viel Input wie möglich geben. Völlig unabhängig davon, wie es dann in zwei Wochen weitergeht. Wir versuchen, einen guten Grundstein zu legen für offensiven Fußball und genießen den Moment.“

Der Gegner: Die TSG Hoffenheim II ist stark in die Saison gestartet, vergangene Woche überraschte der Aufsteiger mit einem deutlichen 5:1-Erfolg beim TSV 1860 München. All das ist Glasbrenner natürlich nicht entgangen. Er spricht von einer „sehr spielstarken Mannschaft“ und „hoher individueller Qualität“. Die offensive Herangehensweise der TSG sei gewissermaßen auch Vorbild für den Fußball, den die Spatzen spielen wollen. Der Interimstrainer meint: „Wir wollen uns an diesem Niveau hochziehen und nehmen das Selbstvertrauen aus dem letzten Spiel mit.“

Rund 700 Fans begleiten den SSV Ulm 1846 Fußball nach Hoffenheim

Die Fans: Die Unterstützung von den Rängen ist nach wie vor riesig. Der SSV Ulm 1846 Fußball geht davon aus, dass die Mannschaft am Sonntag von rund 700 Fans ins Dietmar-Hopp-Stadion begleitet wird. Das ist fast so viel wie der gesamte Zuschauerschnitt der U23 des Bundesligisten. Die Heimspiele der TSG Hoffenheim II haben bislang durchschnittlich 1.073 Menschen gesehen.