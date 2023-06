Ulm

vor 18 Min.

Zehnkämpfer Manuel Eitel setzt sich kein Limit nach oben

Zehnkämpfer Manuel Eitel vom SSV Ulm 1846, hier beim Kugelstoßtraining, ist in Götzis mit seiner neuen persönlichen Bestleistung von 8351 Punkten in die Weltelite vorgestoßen. Foto: Stefan Kümmritz

Plus Der Ulmer ist in der Weltspitze der Zehnkämpfer angekommen, jetzt geht es für ihn um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen. Damit gehen zweieinhalb schwierige Jahre zu Ende.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Auch wenn die 9000-Punkte-Marke inzwischen überboten wurde, so gelten die 8000 Zähler doch immer immer noch als die Schallmauer, die den guten Zehnkämpfer von einem international starken trennt. Manuel Eitel vom SSV Ulm 1846 hat das längst geschafft und sich beim berühmten Meeting im österreichischen Götzis von 8193 auf 8351 Punkte verbessert. Das ist eine neue persönliche Bestmarke für den 26-jährigen, in Pfuhl lebenden Sportler, mit der er endgültig in den Kreis der weltbesten Zehnkämpfer vorgestoßen ist. In der Weltrangliste liegt Eitel auf Rang 16. Ob er aber als einer von drei deutschen Zehnkämpfern für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft nominiert wird, die vom 19. bis 27. August in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen werden, ist noch nicht ganz sicher. Die Chancen stehen aber, so glaubt Eitel, ganz gut.

Auf das Meeting in Ratingen an diesem Wochenende verzichtet Eitel, um Mitte August topfit zu sein. Derzeit ist er hinter Niklas Kaul vom USC Mainz und und Leo Neugebauer von der LG Leinfelden-Echterdingen die Nummer drei in Deutschland. Europameister Kaul hatte auf Götzis verzichtet, er bestreitet in Ratingen seinen ersten Zehnkampf des Jahres. Neugebauer hat kürzlich in den USA mit großartigen 8836 Punkten einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. An seinen beiden Landsmännern misst sich Manuel Eitel noch nicht, aber er ist sich sicher: „Nachdem ich dreimal hintereinander eine neue persönliche Bestleistung geschafft habe, bin ich auf dem richtigen Weg und das Ende ist noch nicht erreicht.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen