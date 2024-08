Figueroa und Mathias verlassen die Ulmer Basketballer

Bei den Bundesliga-Basketballern von Ratiopharm Ulm sind zwei weitere Personalien geklärt: Sowohl Flügelspieler L.J. Figueroa als auch Distanzschütze Dakota Mathias verabschieden sich nach einer Saison vom Orange Campus.

Figueroa fügte sich von Beginn an gut ein und avancierte zu einem echten Dauerbrenner: Am Ende stehen 38 Bundesliga-, vier Pokal und 19 Eurocup-Spiele. Somit verpasste der Dominikaner kein Pflichtspiel. „Es war eine großartige Erfahrung. Ich bin sehr dankbar für diese Chance. Zudem bedanke ich mich bei den Fans für den überragenden Support, egal ob zu Hause oder in fremden Hallen“, sagt Figueroa. In zieht es nach Spanien zu Básquet Coruña.

Icon Vergrößern Dakota Mathias fehlte den Ulmern lange wegen einer komplizierten Fußverletzung. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Dakota Mathias fehlte den Ulmern lange wegen einer komplizierten Fußverletzung. Foto: Alexander Kaya

Das Ziel von Dakota Mathias ist hingegen noch nicht klar. Aufgrund einer hartnäckigen und komplizierten Fußverletzung sah er sich gezwungen, das Team während der vergangenen Saison zu verlassen, um sich in seinem Heimatland, den USA, behandeln zu lassen. Am Ende kam er auf acht Einsätze. „Auch wenn es kürzer war als ich erhoffte, habe ich meine Zeit am Orange Campus sehr genossen. Es ist ein fantastisches Zentrum mit unzähligen Möglichkeiten“, sagt Mathias zum Abschied.