Die Allianz Rollers Ulm haben jetzt einen Weltmeister in ihren Reihen

Viel Zeit, diesen großen Triumph zu genießen und die aufregenden Tage in Brasilien zu verarbeiten, hatte Janis Hohl bislang noch nicht. Seit seiner Rückkehr hat ihn der Schulalltag gleich wieder fest im Griff. Hohl schreibt gerade Abitur-Prüfungen. Zwischen all den Büchern und Heften zum Lernen liegt zuhause auf dem Tisch die Goldmedaille, die er vor Kurzem mit der deutschen U23-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft der Rollstuhl-Basketballer gewonnen hat. Nach dem langen Flug zurück in die Heimat folgte ein Glückwunsch-Marathon. „Es war viel, aber schon cool“, meint der 18-Jährige.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brasilien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis