Bayernliga-Auftakt: Devils verspielen Vorsprung in Miesbach

Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm verlor zum Saisonauftakt beim TEV Miesbach mit 4:5 (3:1, 1:2, 0:1, 0:1) nach Verlängerung, nahm aber zumindest einen Punkt mit nach Hause. Dennoch dürften sich die Devils aufgrund des Spielverlaufs ärgern, dass nicht mehr dabei heraussprang, denn sie lagen nach 20 Minuten mit 3:1 in Führung und waren auch nach dem zweiten Drittel noch in Front.

Die Ulmer traten mit ihren beiden Tschechen Dominik Synek und Bohumil Slavicek an. Weil der Neuzugang aus Miesbach bis zuletzt noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatte, verzichtete Trainer Martin Jainz auf den dritten Tschechen Martin Podesva. Zumal die Ulmer mit Balint Makovics noch den Ungarn als dritten Kontingentspieler in ihren Reihen hatten.

Den besseren Start erwischt der TEV Miesbach

Der TEV erwischte zunächst den besseren Start und ging nach acht Minuten in Führung, aber die Gäste antworteten postwendend durch Noel Oberrauch (10.). Dominik Synek gelang vier Minuten später mit einer feinen Einzelaktion die Führung für den VfE und Valentin Dér stellte sogar auf 3:1 (18.). Die Miesbacher verkürzten durch ein Überzahltor (29.), aber Daniel Bartuli stellte wieder den Zwei-Tore-Vorsprung her (37.), die Devils waren in dieser Situation mit einem Mann mehr auf dem Eis.

Ausgerechnet in Überzahl kassierten die Donaustädter aber in der letzten Minute des zweiten Abschnitts den erneuten Anschlusstreffer (40.) zum 3:4. Fünf Minuten vor Ende gelang Miesbach der Ausgleich. Es ging in die Verlängerung, in der sich jeweils drei Feldspieler gegenüberstehen. Nach gerade einmal 85 Sekunden trafen die Hausherren zum fünften Mal und sicherten sich somit doch noch zwei Punkte.

Das sagt Trainer Martin Jainz zum Auftaktspiel.

Trainer Martin Jainz gratulierte den Gastgebern in der Pressekonferenz nach dem Spiel zu einem „verdienten Sieg“ und meinte: „Wir wussten, dass wir hier gegen ein Top-3-Team der Liga spielen. Wir können uns bei unserem Torwart bedanken, dass es nicht schon nach 60 Minuten entschieden war. Dass wir wenigstens einen Punkt mitnehmen, darüber sind wir natürlich glücklich. Aber ich habe auch gesehen, dass wir noch jede, jede Menge Arbeit vor uns haben.“ Vor allem mit dem Defensiv-Verhalten seiner Mannschaft war er überhaupt nicht zufrieden. „Was wir in der Vorbereitung eigentlich ganz gut gemacht haben, haben wir heute ganz schlecht gemacht“, meint Jainz weiter. (mit scö)