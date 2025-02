Devils Ulm/Neu-Ulm machen es unnötig spannend in Schweinfurt

Für den VfE Ulm/Neu-Ulm läuft es im Viertelfinale der Play-offs in der Eishockey-Bayernliga weiterhin gut: Die Devils gewannen nach dem 5:2 zum Auftakt auch die zweite Partie gegen den ERV Schweinfurt. Sie setzten sich mit 4:3 (2:0/1:2/0:1) nach Penaltyschießen durch, verspielten dabei aber eine 3:0-Führung. Dominik Synek erzielte den entscheidenden Treffer zum Sieg, Torhüter David Heckenberger durfte sich ebenfalls feiern lassen, da er alle drei Versuche der Schweinfurter parierte.

Die Gäste starten fulminant in Unterfranken und gingen bereits nach 86 Sekunden in Führung. Valentin Dér hatte einem Verteidiger der Mighty Dogs den Puck abgeluchst, scheiterte zwar zunächst am Schlussmann, aber den Abpraller verwertet Ludwig Danzer zum 1:0. Zwölf Minuten später erhöhte der davongeeilte Synek auf 2:0 und mit dieser Führung ging es auch in die Drittelpause. Als dann Bohumil Slavicek den dritten Treffer (25.) nachlegte, schien die Messe gelesen.

Zu Beginn des letzten Drittels ist wieder alles offen

Aber die Ulmer ließen sich in der Folge vom Kurs abbringen. „Wir haben uns leider von den Nickligkeiten der Schweinfurter anstecken lassen. Das müssen die jungen Spieler noch lernen, weiter ihr Ding durchzuziehen“, sagte VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner. Dylon Hood schaffte zunächst den Anschlusstreffer nach einer halben Stunde, Georg Pinsack gelang 113 Sekunden später das 2:3. Als Petr Pohl zu Beginn des letzten Drittels (41.) den Ausgleich markierte, war die Partie wieder völlig offen.

David Heckenberger parierte im Penaltyschießen alle drei Versuche der Schweinfurter Mighty Dogs. Foto: Markus Will

Keines der Teams konnte sich in der Folge entscheidend durchsetzen und so ging es in die Verlängerung. In der Zusatzschicht schafften es die Donaustädter nicht, eine zweiminütige Überzahl zum vorzeitigen Ende zu nutzen, schließlich musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Zur Freude der 100 mitgereisten Ulmer Fans traf Synek zum zweiten Mal an diesem Abend.

So steht es in den Play-off-Serien der Eishockey-Bayernliga

Devils Ulm/Neu-Ulm - ERV Schweinfurt Mighty Dogs 2:0 (5:2, 4:3 n. P.)

TSV Erding - HC Landsberg Riverkings 1:1 (3:0, 3:4 n. V.)

EHC Königsbrunn - TSV Peißenberg Miners 2:0 (2:1, 4:2)

EHC „Die Löwen“ Waldkraiburg - TEV Miesbach 1:1 (7:6 n. V., 2:3 n. P.)