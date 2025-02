Eishockey: Devils Ulm/Neu-Ulm gelingt perfekter Play-off-Auftakt

Neu-Ulm Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Oberliga hat der VfE Ulm/Neu-Ulm den ERV Schweinfurt mit 5:2 (0:1/2:1/3:0) bezwungen. Dabei waren die Ulmer das tonangebende Team, mussten aber zunächst einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen.

Nach gut acht Minuten brachte Nils Melchior die Gäste zur Freude der 200 mitgereisten Fans in Führung. Die Hausherren verpassten es ihrerseits, die wenigen Chancen in Tore umzumünzen (5., 8., 11.). 41 Sekunden vor Drittelende musste Schweinfurts Leonardo Ewald nach einem Check von hinten gegen Yannick Kischer mit einer fünf Minuten plus Spieldauerstrafe vorzeitig vom Eis. Die Donaustädter konnten aber diese Überzahl nicht nutzten, kassierten stattdessen sogar einen Konter durch Dylon Hood, den Ulms Kapitän Simon Klingler als letzter Mann nur per Foul stoppen konnte. Den fälligen Penalty verwandelte der Kanadier eiskalt zum 0:2 (21.). Die Devils ließen sich davon nicht beirren und erspielten sich weitere Möglichkeiten. In Überzahl gelang Valentin Dér der Anschlusstreffer (27.). Als dann Martin Podesva ins Kreuzeck zum 2:2 (34.) traf, tobten die meisten der 1135 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Gastgeber brachten sich aber immer wieder durch Puckverluste im eigenen Drittel in Nöte und durften sich bei ihrem Torhüter David Heckenberger bedanken, dass es mit dem Unentschieden in die Pause ging.

Zum Spiel am Sonntag fährt ein Fanbus nach Schweinfurt

Im letzten Durchgang gelang der Mannschaft von Trainer Michael Bielefeld ein Start nach Maß: Nach 57 Sekunden bejubelte Dér seinen zweiten Treffer an diesem Abend. Für die Hausherren ging es jetzt erst richtig los: Michael Wirz traf aus aussichtsreicher Position das Tor nicht (50.), aber Podesva war mit seinem zweiten Versuch im Fallen, nachdem der erste Schuss noch pariert worden war, erfolgreich und stellte auf 4:2 (52.). Als dann Rodrigues vier Zeigerumdrehungen später mit seinem Solo einen Verteidiger der Gäste ganz alt aussehen ließ und gekonnt den fünften Treffer beisteuerte, war das Spiel entschieden.

Am Sonntag steht für die Devils schon das nächste Spiel in Unterfranken (18 Uhr) an. Hierzu wird ein Fanbus eingesetzt. Anmeldungen bei Marcus Pscheidl, Telefon 0179/2191372. Abfahrt ist um 14 Uhr am Neu-Ulmer Eisstadion.