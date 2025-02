Devils Ulm/Neu-Ulm erleben gegen Schweinfurt ihr blaues Wunder

Im dritten Spiel des Play-off-Viertelfinals in der Eishockey-Bayernliga kassierte der VfE Ulm/Neu-Ulm gegen den ERV Schweinfurt mit 1:6 (0:0/1:3/0:3) eine ordentliche Klatsche und somit die erste Niederlage in der Serie. Während die Ulmer vorne so gut wie nichts trafen und hinten viel zu offen waren, waren die Gäste äußerst effizient.

Im ersten Drittel waren vor 1175 Zuschauerinnen und Zuschauer die Donaustädter klar überlegen, brachten aber den Puck einfach nicht im Tor unter. Dominik Synek (4.), Valentin Dér (9.), Michael Wirz (11.) und Felix Anwander (12.) hatten unter anderem die Führung auf dem Schläger, sie scheiterten zumeist am sehr gut aufgelegten Benni Rossberg im Schweinfurter Tor. So ging es mit einem 0:0 in die Drittelpause. Der Start in den zweiten Abschnitt war perfekt: Julian Tischendorf traf bereits nach 17 Sekunden zur Führung. Die Gäste lieferten aber lediglich zwei Minuten später die passende Antwort mit dem 1:1 – und es kam noch schlimmer. Mit zwei abgefälschten Fernschüssen von der blauen Linie schraubten die Mighty Dogs zur Freude ihrer 150 mitgereisten Fans das Ergebnis auf 1:3 (28., 34.). Die Ulmer mussten sich ankreiden lassen, dass sie nicht konsequent vor dem eigenen Gehäuse verteidigten und so die Gäste auch in der Folge leichtes Spiel hatten.

Nächstes Heimspiel am Dienstagabend in Neu-Ulm

Symptomatisch für den Spielverlauf startete auch der letzte Durchgang, in dem sich die Hausherren in Überzahl nach lediglich 24 Sekunden durch einen Konter den vierten Gegentreffer einfingen. Es war das dritte Tor von Pavel Bares, dem Mann des Abends. Mit einem Doppelschlag stellte der 38-jährige Petr Pohl (47., 49.) den Endstand her und feierte mit seiner Truppe den ersten Erfolg im Viertelfinale.

Damit steigt am Dienstag um 20 Uhr - unabhängig vom Ergebnis des Spiels am Sonntagabend - ein weiteres Heimspiel im Neu-Ulmer Eisstadion.