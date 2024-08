So funktioniert das mit dem Videobeweis in der 2. Bundesliga

Strittige Szenen hat es auch in der vergangenen Saison bei Spielen des SSV Ulm 1846 Fußball immer wieder gegeben. Ein vermeintliches Handspiel, diskutable Strafstöße, mögliche Abseitsstellungen. Doch während es zuletzt in der 3. Liga bei Tatsachenentscheidungen der Schiedsrichter blieb, kommt nach dem Aufstieg der Videobeweis ins Spiel. Seit Beginn der Saison 2017/2018 kommt er in der Bundesliga bei allen 306 Begegnungen zum Einsatz, mit Start der Spielzeit 2019/2020 folgte die 2. Bundesliga.

Ein Eingriff des Video-Assistenten kann in vier Fällen erfolgen: immer dann, wenn es um die Entstehung von Toren und Strafstößen, aber auch um Rote Karten und Spielerverwechslungen geht. Die Video-Assistenten sitzen im sogenannten Video-Assist-Center (VAC) in Köln. Dort haben sie Zugriff auf alle Kamerabilder, die von dem jeweiligen Spiel zur Verfügung stehen. Mit dem Schiedsrichter auf dem Platz sind die Video-Assistenten per Funk verbunden. Der SSV Ulm 1846 Fußball musste in der Sommerpause für diese Technik auch das Donaustadion aufrüsten. So wurden zum Beispiel zusätzliche Kameras für sämtliche Blickwinkel installiert und Glasfaserkabel vom Spielfeld zum sogenannten TV Compound, also der Schaltzentrale der TV–Übertragungen, verlegt.

Icon Vergrößern So sieht es im sogenannten „Kölner Keller“ aus. Foto: Oliver Berg, dpa Icon Schließen Schließen So sieht es im sogenannten „Kölner Keller“ aus. Foto: Oliver Berg, dpa

Alle Kamera-Perspektiven, die für die Übertragung der Spiele von der Sportcast GmbH angeboten werden, können auch für den Videobeweis genutzt werden. Die Sportcast GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und produziert das weltweite Fernsehbild von allen Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga. In der Regel stehen bei Spielen der 2. Bundesliga sieben bis elf Kameras zur Verfügung.

Wie ist das mit der kalibrierten Abseitslinie?

Viel diskutiert wurden nicht zuletzt bei der Fußball-Europameisterschaft vor wenigen Wochen die Abseitsentscheidungen, mitunter ziemlich skurrile. Dabei ist die kalibrierte Abseitslinie, die ein Computer generiert, eines der wichtigsten VAR-Instrumente. Diese Abseitslinie wird auf das Übertragungsbild des Spielfeldes projiziert. Dabei berücksichtigt die Software den Betrachtungswinkel, die Linsenverzerrung und die Feldkrümmung. So könne, erklärt die DFL, „eine präzise, auf den Millimeter genaue Abseitsstellung“ bestimmt werden.

Wie lange darf der VAR-Einsatz dauern?

Eine maximale Dauer für den Einsatz des Video-Assistenten ist im Reglement der 1. und 2. Bundesliga nicht festgelegt. Die DFL schreibt dazu: „Ziel ist jedoch immer eine möglichst schnelle Klärung.“ Im Schnitt dauert eine Überprüfung rund 85 Sekunden – die einem im Stadion allerdings manchmal wie eine halbe Ewigkeit vorkommen können.